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КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ

Входные металлические двери

Входные металлические двери

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Дверная фурнитура

Дверная фурнитура
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С УСТАНОВКОЙ

Интернет магазин Входных и Межкомнатных ДВЕРЕЙ - это магазин где вы можете купить входные и межкомнатные двери без накруток по ценам производителя. В нашем магазине представлено более 800 моделей входных и межкомнатных дверей. Мы являемся официальным дилером производителей из стран СНГ и гарантируем самую нмзкую низкую цену на все товары: начиная дверной фурнитурой и заканчивая входными дверями.


В нашем магазине представлен широкий ассортимент готовых изделий, также возможно производство любых нестандартных моделей на заказ. В наличии разнообразные взломостойкие модели, утепленные, с антивандальным покрытием, с зеркалом на внутренней поверхности и многие другие. Есть идеальные варианты для квартиры, дачи или коттеджа.

Вы можете купить входные и межкомнатные двери как с установой так и просто оформить бесплатную доставку. На все двери мы даем гарантию. Для вас работает наша сервисная служба и всегда готова помоч вам в трудной ситуации.


У нас работают опытные консультанты, если вы затрудняетесь с выбором дверей, не стесняйтесь звоните, консультации у нас абсолютно бесплатны. Впрочем как и выезд замерщика с образцами и каталогами и даже доставка дверей (в пределах МКАД).

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Входные металлические двери
Входные металлические двери
Дверная фурнитура
Дверная фурнитура
Межкомнатные двери
Межкомнатные двери

Наша компания предлагает вам купить входные и межкомнатные двери от производителя с установкой, а также арки и всевозможную фурнитуру надежного качества. Более 15 лет мы успешно работаем на российском рынке, сотрудничая с торговыми центрами, строительными рынками, дизайнерами, прорабами, физическими и юридическими лицами.

У нас вы можете найти продукцию российских и зарубежных производителей на любой вкус и всех ценовых категорий.

В интернет-магазине входных и межкомнатных дверей вы можете приобрести входные металлические конструкции производства России, Беларусии, Китая, а также межкомнатные двери из таких материалов как: ламинат, шпон, экошпон, ПВХ, массив древесины. Вся продукция изготовлена в соответствии с соблюдением технических регламентов и стандартов качества.

При правильной установке и эксплуатации, двери и фурнитура прослужат вам долгие годы без нареканий. Если сомневаетесь в квалификации своих рабочих рекомендуем заказать входные и межкомнатные двери с установкой в нашей компании.